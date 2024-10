Vasco Matos: "Obrigámos o Benfica a meter a carne toda no assador"

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, acredita que a derrota por 3-0 frente ao Benfica nos quartos de final da Taça da Liga é "demasiado pesado" e mostrou-se orgulhoso pela exibição.

Análise: "Parece-me demasiado pesado pela forma como nos apresentámos, fomos muito ligados e fizemos oito alterações, uma demonstração da força do nosso grupo. Deixa-me orgulhoso o que fizemos aqui. A partir do primeiro golo, as coisas ficaram mais difíceis. Obrigámos o Benfica a meter a carne toda no assador, é sinal que a equipa está bem e demonstrámos a força do nosso coletivo. Há que continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo".

Pode levar algo bom deste jogo para o campeonato? "Temos uma identidade e uma forma de trabalhar muito vincada, temos de trabalhar todos com um só objetivo, de ser muito sérios no nosso trabalho, as dificuldades vão ser cada vez maiores. É um trabalho que vem da última época, demos continuidade, apresentámos um jogador dos sub-23 e isso deixa-nos orgulhosos. Não queremos olhar para essa questão de sermos a equipa sensação, não nos podemos desviar do nosso caminho".