Bruno Vieira em Alvalade, Cláudio Pereira no Algarve e David Silva no Dragão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou os árbitros para a 10ª jornada da Primeira Liga.

Bruno Vieira vai apitar a receção de sexta-feira do Sporting ao Estrela da Amadora, com João Gonçalves no VAR. Na deslocação do Benfica ao Estádio Algarve, no sábado, para defrontar o Farense, estará Cláudio Pereira, com Gustavo Correia na análise de vídeo. Já o embate entre FC Porto e Estoril, no domingo, terá como juiz principal David Silva, auxiliado por Hélder Carvalho no VAR.

Lista completa para a 10ª jornada:

Sporting-Estrela da Amadora:

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: José Mira e Rúben Silva

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: João Gonçalves

AVAR: Ângelo Carneiro

Rio Ave-Casa Pia:

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Rui Costa

AVAR: José Bessa

Farense-Benfica:

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Gil Vicente-Boavista:

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Macedo e Miguel Martins

4.º árbitro: Ruben Cardoso

VAR: André Narciso

AVAR: Gonçalo Freire

AVS-Famalicão:

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Arouca-Sp. Braga:

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Andreia Sousa e Diogo Pereira

4.º árbitro: Sérgio C. Jesus

VAR: Fábio Melo

AVAR: André Dias

V. Guimarães-Moreirense:

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pires

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Hugo Santos

FC Porto-Estoril:

Árbitro: David Silva

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Hélder Carvalho

AVAR: Francisco Pereira

Nacional-Santa Clara:

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira