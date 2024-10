Tiago Margarido. “Estamos melhor preparados” para defrontar Sporting

O Nacional espera ter "um dia bom" na visita ao Sporting, que vive um "excelente momento", afirmou o técnico Tiago Margarido, em antevisão à partida dos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

"São uma equipa que estão num excelente momento, muito bem trabalhada e com excelentes individualidades. Sabemos aquilo que é o potencial do Sporting, mas acreditamos também na nossa qualidade e naquilo que é a nossa estratégia", frisou, aos jornalistas, em antevisão à partida que tem lugar na terça-feira, às 20h15, no Estádio José de Alvalade.

Apesar da goleada sofrida em agosto perante os leões (6-1), em partida a contar para a segunda jornada do campeonato, o técnico lembra que os alvinegros estavam em "fase de adaptação", com a integração de "19 jogadores novos".

"Penso que agora também estamos melhor preparados, contudo, sabemos que vamos ter muitas dificuldades porque o Sporting está, de facto, fortíssimo, (...) o seu processo está cada vez mais assimilado e os seus jogadores também estão mais entrosados", explicou.

Na 17.º posição da I Liga, com apenas cinco pontos, e ainda sem vencer fora de casa em jogos oficiais na presente temporada, o técnico, de 35 anos, disse que é uma questão de tempo até as vitórias surgirem, dado o "caudal ofensivo" que o Nacional tem apresentado.

"Ao nível de produção de oportunidades, nós estamos bastante satisfeitos. Enquanto grupo, sabemos que estamos a criar e a conseguir um caudal ofensivo que nos permite, pelo menos, ter as oportunidades para vencer os jogos. A verdade é que no capítulo da finalização, no momento de colocar a bola dentro da baliza, estamos a pecar um pouco, é isso que tem faltado, uma pontinha de sorte aqui e acolá", notou.

Relativamente ao formato desta prova, o treinador dos insulares apenas lamenta que os encontros se disputem na casa das "equipas mais fortes", o que torna "mais difícil" a missão do Nacional, mas deixa elogios ao calendário das competições nacionais.

"O facto de os jogos serem limitados premeia a prestação que as equipas tiveram na I e na II Liga [de futebol] da época anterior, o que valoriza o desempenho, e isso também permite que o calendário competitivo não esteja congestionado", referiu.

Sobre o onze a apresentar de início, Tiago Margarido confidenciou que devem existir "algumas mudanças", mas apenas "com o intuito de melhorar a equipa", esclarecendo que não vai fazer rotação, sentenciou.

O Nacional visita o Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na terça-feira, às 20h15, em partida relativa aos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.