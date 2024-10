Lage admite alterações ao onze, mas "consistência" do Benfica é prioridade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, admitiu esta terça-feira fazer alterações no encontro da Taça da Liga de futebol, mas frisou que a sua prioridade é dar à equipa a "consistência" exibicional que acredita que pode atingir.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro dos quartos de final, frente ao Santa Clara, o técnico explicou que "fazer muitas alterações" é uma das "duas coisas que vão contra a consistência" que pretende e, por isso, assegurou que olhou para o desafio "da mesma forma" que os anteriores.

"Se entender que há jogadores que possam entrar no 'onze' para a equipa continuar a render, é isso que farei. Mas a prioridade é sem dúvida, o jogo de amanhã [quarta-feira], porque se trata de uma 'final' e temos muita ambição de seguir em frente na prova", apontou.

Os 'encarnados' venceram o Rio Ave por 5-0, no sábado, e Lage comentou que "a jogar de três em três dias, não há titulares", voltando a apontar para a "consistência de rendimento" que pretende atingir e não 'abriu o jogo' quando questionado sobre se jogadores como Renato Sanches, Amdouni ou Schjelderup, que têm entrado a partir do banco nos últimos jogos, podem ter uma oportunidade como titulares.

"O que eu quero, neste momento, é que, independentemente dos nomes, percebam que quando forem chamados têm de dar o contributo à equipa e o que eu quero neste momento é perspetivar que rendimento podemos vir a ter e consistência no nosso jogo", insistiu.

Sobre a 'seca' que atravessa Pavlidis, que tem apenas dois golos em encontros oficiais pelo clube da Luz e não marca há mais de um mês, Lage reconheceu "é um facto que um ponta de lança vive de golos", mas preferiu, por duas vezes, focar-se no desempenho "coletivo".

Por fim, apesar de ter de defrontar o Santa Clara para a Taça da Liga cerca de 72 horas após jogar para o campeonato, considerou que "faz sentido" manter a competição, mas assumiu que "gostava de ter mais tempo para treinar".

"Porque qualquer dia só temos a pré-época para fazer [treinar]. E mesmo na próxima pré-época, se houver outra nova competição [Mundial de clubes], nem o tempo da pré-época temos para treinar. Para o futebol, para os jogos, para a continuidade dos jogos serem mais competitivos, haverem menos lesões, o espaço entre os jogos devia ser maior", assinalou.

O Benfica recebe o Santa Clara na quarta-feira, em partida dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Bruno Lage venceu todos os jogos do campeonato desde que o técnico sucedeu a Roger Schmidt, em setembro, e também dois encontros da Liga dos Campeões, na visita ao Estrela Vermelha (2-1) e na receção ao Atlético de Madrid (4-0), mas perdeu em casa, na semana passada, com o Feyenoord (3-1).

O Santa Clara, orientado por Vasco Matos, já perdeu esta época na Luz, por 4-1, em partida da I Liga, mas segue em quarto lugar no campeonato, com apenas menos um ponto do que o Benfica, que tem, porém, um jogo e atraso, a visita ao Nacional.

O Benfica não vence a Taça da Liga desde 2016, mas, com sete troféus, é o clube com mais títulos na competição, conquistados em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.