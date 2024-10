Vítor Campelos. “Correu tudo mal”

O treinador do AVS, Vítor Campelos, não ficou satisfeito com a exibição dos seus jogadores na partida contra o FC Porto.

“Correu tudo mal, mas há coisas que temos que aprender com os erros. Entrámos bem, creio que tivemos 15 minutos bons, mas depois fomos diferentes do que temos sido. Tínhamos de ser organizados e agressivos na discussão dos duelos. Devíamos ter tido uma maior vontade de vencer o jogo do que o adversário. Quando andamos em bicos de pés o AVS descaracteriza-se, quisemos encarar a segunda parte de uma forma bastante diferente. O FC Porto foi gerindo o jogo, claro que o resultado é dilatado, mas vai servir de lição para o futuro.”

“Temos demonstrado que a equipa é organizada e sabe aquilo que faz. Os jogadores são comprometidos, ou pelo menos foram, até agora. Não sei se por ser contra o FC Porto quiseram mostrar o que sabem fazer a nível individual. Temos de colocar sempre a equipa à frente de tudo, porque na tabela vem o nome do clube e não de um jogador. Perdemos três pontos e temos que crescer enquanto equipa. Quem viu o AVS até esta jornada e viu a última meia-hora do primeiro tempo, não teve nada a ver.”

O FC Porto goleou o AVS por 5-0 em partida da jornada 9 da I Liga.