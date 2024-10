Luís Freire. “Parabéns ao Benfica, fez um bom jogo”

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, deu os parabéns ao Benfica e assumiu as responsabilidades pela derrota pesada.

"Queríamos ser mais competitivos, sabíamos que o Benfica ia querer dar uma resposta à derrota na Liga dos Campeões. A verdade é que não conseguimos estancar o jogo ofensivo do Benfica. Teríamos de ter mais verticalidade, jogámos sob pressão e perdemos alguns duelos. Nunca conseguimos instaurar o nosso jogo, fomos sendo penalizados pela qualidade individual do Benfica. O primeiro responsável sou eu”.

“Ao intervalo tentámos mexer para dar mais qualidade e pedimos sacrifício e união. No final, um pouco por causa do cansaço, o Benfica faz mais dois golos. Dar mérito ao adversário. Os adeptos que vieram não queriam isto, mas não está a custar mais a eles do que a nós. Agora é focar no que interessa, que é o próximo jogo, é o mais importante. Precisamos de dar uma resposta. Prometo trabalhar muito forte, temos de responder a isto.

“Dar os parabéns ao Benfica porque fez um bom jogo".

“Temos oito jogos do nosso campeonato, a nossa imagem pode mudar rapidamente. Este clube merece andar mais acima na tabela"

O Benfica goleou o Rio Ave por 5-0.