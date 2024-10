Empate na Reboleira aumenta série de jogos sem vencer

Estrela da Amadora e Vitória Guimarães empataram 2-2, para a nona jornada da I Liga, e aumentaram as respetivas séries de jogos sem vencer.

Nuno Santos, aos 43 minutos, deu vantagem aos minhotos, Bucca empatou, ainda na primeira parte para os tricolores, numa marcha do marcador que se repetiu no segundo tempo, com dois golos obtidos na conversão de grandes penalidades, por Tiago Silva, aos 69, para os vimaranenses, e por Rodrigo Pinho, aos 84, para os amadorenses.

O V. Guimarães, que somou o terceiro empate seguido e o quarto jogo sem vencer no campeonato, ocupa o sexto lugar, com 15 pontos.

Já o Estrela da Amadora, que tinha perdido na visita ao Gil Vicente na jornada passada (3-0), permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com seis.

Veja o resumo da partida: