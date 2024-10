Armando Evangelista. "Não é fácil jogar contra este Sporting"

O treinador do Famalicão, Armando Evangelista, elogia a sua equipa, especialmente pela primeira parte, mas reconhece que é difícil defrontar o Sporting.

“Não é fácil jogar contra este Sporting, os números falam por si. Nos primeiros 45 minutos, conseguimos contrariar, acho que conseguimos algumas vezes, com sucesso, algumas saídas, explorando um bocadinho a distância dos médios do Sporting com a última linha defensiva, com o Gustavo Sá a rececionar, enquadrar, chegar a zonas de finalização. Defensivamente, estivemos consistentes”.

“Na segunda parte foi diferente, depois do 1-0, que nasce numa jogada individual, um jogador com moral em alta, tudo sai bem. Há o segundo golo, um ressalto e aí sentimos um bocadinho. A melhor oportunidade do Famalicão é depois, pelo Liimatta, é infeliz a encostar a bola. Podia dar ali nova ênfase ao que podíamos fazer nos últimos minutos e, depois desse lance, o Sporting teve capacidade de controlar o jogo com bola”.

“Parabéns ao Sporting, mas acho que não belisca o que temos vindo a fazer”.

O Sporting venceu o Famalicão por 3-0.