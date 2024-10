FPF quer desenvolver competências motoras em 70 mil crianças

O projeto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para desenvolver competências motoras no 1.º ciclo do ensino básico já chegou a 1.200 escolas de 300 municípios, apontando a 70 mil crianças em 2024/25, informou o organismo esta sexta-feira.

Em outubro de 2023, a FPF lançou o projeto "Hora dos SuperQuinas", para aumentar as horas de atividade física das crianças, dando formação a professores e "kits" com material desportivo, para “desenvolver as competências motoras das crianças do primeiro ciclo” com uma “oferta de atividade física e desportiva nas atividades de enriquecimento curricular”, conhecidas como AEC.

Depois do projeto-piloto ocorrido em janeiro de 2023, que chegou a mais de 1.300 crianças, o projeto expandiu-se e chegou a 1.200 escolas, beneficiando 35 mil crianças, um número que a FPF pretende duplicar durante a época 2024/25.

"Estamos muito satisfeitos com o crescimento contínuo da ‘Hora dos SuperQuinas’ que alcançou já a meta que tínhamos definida para esta época. O investimento na formação motora das crianças é fundamental para o futuro do desporto e da saúde no nosso país”, afirmou Fernando Gomes, citado pela FPF.

O líder federativo elogiou a contribuição das associações distritais e regionais e dos municípios, realçando ainda “o papel do professor Carlos Neto e a sua visão que foram essenciais no lançamento e coordenação deste projeto, cujo impacto tem sido fantástico”.

Nesse sentido, a FPF promoveu uma ação de formação sobre a promoção da competência motora em crianças, que reuniu mais de 700 professores de Educação Física, para uma abordagem mais eficaz à educação motora nas escolas.