Evangelista e a fórmula para bater o Sporting. "Se existisse, não seria eu a descobri-la"

Se houvesse uma fórmula para parar o Sporting, já teria sido inventada, garante Armando Evangelista. Ainda assim, o treinador do Famalicão acredita que a sua equipa também tem argumentos para, em casa, derrubar o líder do campeonato, por mais difícil que pareça.

"Se tivesse a varinha mágica, ficava mais fácil. (...) Temos predicados que eu acredito que do outro lado também estejam a incomodar. Temos de ser iguais a nós mesmos, encarar todos os jogos com ambição - não só este, porque tem de ser esta a identidade do Famalicão. Acima de tudo, ter um jogo em que estejamos presentes no jogo e em que possamos levar o jogo até aos 90 minutos, discutir o jogo, que possamos sentir durante o jogo que podemos e queremos ganhá-lo", salienta o técnico, a conferência de imprensa de antevisão da partida da nona jornada do campeonato.

O Famalicão-Sporting, jogo da jornada 9 da I Liga, está marcado para sábado, às 20h30, em Vila Nova de Famalicão. Relato em direto e acompanhamento da Renascença, na rádio, na app e em rr.pt.

Jogo ideal para o Famalicão regressar às vitórias em casa, onde ainda não perdeu mas também já não vence desde a terceira jornada: "Os factos valem o que valem. Estamos cientes das dificuldades e os factos traduzem as dificuldades que vamos encontrar, mas o importante é olharmos para dentro, para o que queremos do Famalicão, para a identidade e ambição que estamos a criar nesta equipa. É importante estarmos confiantes, mas não só para estes jogos. Queremos que os jogadores estejam confiantes para todos os jogos, com todos os adversários, sempre com os olhos postos na vitória. Com o Sporting vai ser igual."

Sporting: "Quando olhamos para o Sporting, estamos a falar do campeão em título e do primeiro classificado desta temporada, até agora, mas não há equipas imbatíveis. É importante a gente respeitar o Sporting, mas acima de tudo olharmos para dentro, para o que somos capazes de fazer, para o que temos feito, para as nossas exibições, para o nosso trabalho diário, para o que é importante melhorarmos, porque há sempre coisas a melhorar. Hoje em dia, é desta forma que o Famalicão tem de encarar os adversários e procurar evoluir, porque, quando olhamos para o Famalicão, já olhamos para uma estrutura que merece ser respeitada e que é respeitada. Quando alguém vai jogar a Famalicão, a mancha predominante na bancada é a mancha do nosso adepto e os adversários têm dificuldade quando cá vêm. Se calhar, é por isso: com o apoio que temos tido em casa, não temos derrotas. É nisto que temos de acreditar e trabalhar. Com todo o respeito e sabendo o trajeto que o Sporting está a fazer, que é inequívoco, mas prefiro focar-me na minha equipa e nos meus jogadores."

Pleno de vitórias do Sporting no campeonato: "Provavelmente, sem fatores externos, poderíamos ter mais três ou quatro pontos e estaríamos numa posição de destaque na tabela. Estes jogos também nos fazem crescer dentro da identidade que pretendemos ter, estes jogos de nível de dificuldade tão elevado. Vai colocar-nos à prova, vai fazer com que nos superemos, vai se calhar expor mais algumas debilidades que temos e que se calhar ainda não conseguimos detetar. São jogos que fazem parte da evolução. Temos de encará-los de forma positiva, olhar para o nosso adversário sempre com a mesma ambição, como olharmos para todos. O Famalicão poderá ganhar este jogo e somar mais três pontos aos que já tem, sabendo quem é o nosso adversário."

Segredo para desmontar o Sporting: "Se tivesse a varinha mágica, ficava mais fácil. Não nos podemos esquecer que, nestes oito, nove jogos, temos uma derrota. Fizemos um arranque de época histórico no clube. Temos predicados que eu acredito que do outro lado também estejam a incomodar. Temos de ser iguais a nós mesmos, encarar todos os jogos com ambição - não só este, porque tem de ser esta a identidade do Famalicão. Acima de tudo, ter um jogo em que estejamos presentes no jogo e em que possamos levar o jogo até aos 90 minutos, discutir o jogo, que possamos sentir durante o jogo que podemos e queremos ganhá-lo. Se existisse uma fórmula era fácil e não seria eu que ia descobri-la, já alguém a teria descoberto. Não há um segredo que a gente possa desvendar para desmontar seja o que for, é o nosso trabalho."

Como parar Gyökeres: "Acima de tudo, espero a minha equipa concentrada e igual a si mesma, com capacidade de reação, de leitura que o adversário pode fazer, leitura mais rápida que o adversário para anteciparmos os problemas antes que eles surjam. O Sporting não se resume a um jogador. O nosso coletivo tem de ser forte, para vencer um coletivo forte."

Disponibilidade de Gustavo Sá: "O Gustavo Sá teve uma evolução fantástica, as horas serão decisivas para a tomada de decisão. Já foi ao relvado, já fez trabalho coletivo, mas as próximas horas ditarão a sua utilização. Mas temos outros jogadores que estão prontos para jogar, ansiosos para mostrarem aquilo que valem. Se não for o Gustavo Sá, há de ser outro e acredito plenamente que possa dar uma resposta fantástica."