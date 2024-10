Carvalhal: "De forma ingrata e muito injusta não conseguimos a vitória"

Carlos Carvalhal, treinador do SC Braga, lamenta a perda de concentração que custou a derrota contra o Bodo/Glimt, por 2-1, para a Liga Europa. À DAZN, o treinador considera que justo seria uma vitória para os minhotos.

"Vencemos no último minuto para a Taça também, o jogo dura até o árbitro acabar. Perdemos a concentração no campo, nesse canto, e também com o segundo amarelo do Niakaté", começou por dizer.



O técnico destaca uma exibição em que considera que o SC Braga esteve por cima do encontro: "Sendo frio na análise, entramos muito bem, duas oportunidades para marcar, eles tiveram dificuldade em chegar à baliza. Eles tiveram muita dificuldade".

"Estivemos por cima mesmo com 10. De forma ingrata e muito injusta não conseguimos a vitória. Nem digo o empate, foi a vitória. Acho que foi um bom jogo, mas claro que a insatisfação será pelo resultado. Pela prestação, com e sem bola, nas transições, fizemos o que foi preparado", explica.

Carvalhal ouviu assobios por retirar Zalazar e Moutinho do jogo. Justifica com o regresso de lesão.

"Compreendo as manifestações, mas estou preocupado com o que estamos a fazer. Zalazar e Moutinho vieram de lesão, estavam no vermelho. Já foi bom para o tempo que treinaram. O André e o Vítor entraram bem, deram energia, notou-se. Foi aí que chegamos ao empate. A expulsão condicionou muito. 11 para 10, tivemos quatro oportunidade de golo".