Nuno Lobo oficializa candidatura à FPF com promessa de revolução nas competições nacionais

O presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, oficializou, na tarde desta terça-feira, a candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, com duras críticas apontadas a Pedro Proença, que será o seu provável adversário nas eleições, e promessa de uma nova Cidade do Futebol no norte do país e uma revolução nos quadros competitivos, dos distritais até à I Liga.

Num discurso na sua primeira conferência de imprensa, o dirigente começou por afirmar que sairá "a liderança da AFL, de consciência tranquila, pelo trabalho que ao longo destes doze anos levei a cabo nessa instituição".

Vê nas eleições de 2024 como um momento decisivo para o futebol português: Há momentos que definem a história, momentos que nos garantem o futuro ou nos condenam à estagnação. Vivemos um desses momentos em que temos a responsabilidade de não vacilar. É por isso, com sentido de responsabilidade e compromisso que me apresento, aqui, hoje, como candidato a Presidente da FPF".

Nuno Lobo fez várias críticas ao estado do futebol nacional ao mais alto nível, prometendo intervenção ao nível do futebol profissional.

"Perdemos competitividade a nível europeu. As Sociedades Desportivas estão descapitalizadas, com grandes dificuldades, com dívidas recorrentes ao Estado, a atletas e a fornecedores, com os seus dirigentes quase sempre em cima do fio da navalha entregues à sua sorte", afirma.

O dirigente considera que a II Liga é "completamente inviável do ponto de vista financeiro. Temos uma Liga Portugal que em vez de distribuir verbas que são dos clubes, as gasta de forma incompreensível e irresponsável. Temos de reverter esta preocupante situação".

"Enquanto Presidente da Federação não me demitirei de intervir, quando necessário, no futebol profissional", promete.

Se for eleito, garante que organizará um debate público a nível nacional para a restruturação das competições: "Será da base até ao topo, não só a Liga 3 ou Campeonato de Portugal. Queremos revolucionar e restruturar todo o edifício do futebol desde a última distrital até à I Liga".

"Será um debate sério no primeiro ano de mandato. Uma discussão pública sobre a revolução dos quadros", explica.

Um adversário que "pensa apenas no seu umbigo"

Num discurso cheio de críticas, que mais tarde confirmou serem direcionadas a Pedro Proença, que será o seu provável adversário nas eleições, Nuno Lobo diz que a FPF não deve ser "um ponto de partida".

"Não é uma escala ou um entreposto para ambições desmedidas e utópicas. A FPF não é – não poder ser - um trampolim para organizações internacionais, ou meramente instrumental para o ego de quem não pensa no futebol português, mas apenas no seu umbigo", diz.