"A abordagem terá de ser muito inteligente". Carvalhal espera receção difícil ao Bodo/Glimt

O treinador Carlos Carvalhal disse que só um Sporting de Braga "num dia bom" poderá vencer os noruegueses do Bodo/Glimt, na quarta-feira, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.

"Prevê-se um jogo nada fácil, o Bodo/Glimt é uma equipa muito competente, tem o mesmo treinador há seis épocas consecutivas, está no final da sua equipa e já está muito oleada, pelo que a abordagem terá de ser muito inteligente", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Carlos Carvalhal elogiou os "pontos fortes significativos" do adversário, uma equipa "compacta a defender, com uma forma de pressionar muito característica e muito forte a transitar ofensivamente", como se viu com o FC Porto, em que marcou dois golos dessa forma, numa alusão ao triunfo por 3-2 dos noruegueses sobre os 'dragões' na primeira ronda.

O técnico também notou que o Bodo/Glimt "tem as suas debilidades como todas as equipa do mundo", mas que o Sporting de Braga terá de "estar num dia bom, num dia 'à Braga', para vencer".

O treinador revelou que, durante a semana, a equipa "mostrou confiança e que isso é muito importante", frisando a ambição dos minhotos vencerem.

Os poucos golos marcados por Roberto Fernández e El Ouazzani não são preocupação para Carlos Carvalhal porque "a missão do treinador e jogadores é vencerem jogos, quem faz os golos é irrelevante".

"O Roberto e o El Ouazznai tiveram alguma infelicidade (com o 1.º Dezembro), mandaram uma bola ao poste cada um, mas eles trabalham muito para a equipa, acho que é uma questão de confiança para fazerem golos", disse.

O Sporting de Braga tem uma vitória (2-1, em casa, com os israelitas do Maccabi Telavive) e uma derrota (3-0, na Grécia, com o Olympiacos) e defronta agora os noruegueses do Bodo/Glimt, que bateu o FC Porto na ronda inaugural (3-2).

Os minhotos vêm de bater por 2-1 o 1.º Dezembro na terceira eliminatória da Taça de Portugal, num triunfo muito 'suado', carimbado mesmo no fim, aos 90+6 minutos.

Paulo Oliveira está recuperado e pode ser opção, ao contrário dos outros defesas centrais Robson Bambu e Arrey-Mbi, que continuam lesionados.

Sporting de Braga, 20.º classificado, com três pontos, e Bodo/Glimt, 14.º, com quatro, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 15:30, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado pelo sérvio Nenad Minakovic.