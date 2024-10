Nuno Lobo apresenta candidatura à presidência da FPF esta terça-feira

Nuno Lobo apresenta na terça-feira, em Lisboa, a sua candidatura à sucessão de Fernando Gomes na liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou o atual presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL).

Com o ciclo presidencial de 12 anos na AFL a terminar no final de 2024, Nuno Lobo avança com a sua candidatura à sucessão de Fernando Gomes, que se encontra em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.

Antigo chefe de gabinete de Fernando Seara na Câmara Municipal de Sintra, Nuno Cárcomo Lobo é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal desde 2004 foi sócio fundador da CSA -- Correia, Seara, Caldas, Simões e Associados.

A oficialização da candidatura decorre pelas 16 horas num hotel da cidade de Lisboa, num evento reservado à comunicação social no qual Nuno Lobo intervirá e estará disponível para responder a perguntas.

Na 'corrida' à liderança federativa, Lobo deverá enfrentar o antigo árbitro Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) desde 2015.

Ainda sem data marcada, as eleições para a FPF devem ocorrer até seis meses depois do ciclo olímpico de 2024.

A AG da FPF é constituída por 84 delegados, 29 por inerência, casos dos 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os presidentes da Liga de clubes e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos.

Além destes, a reunião magna conta ainda com outros 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos treinadores e cinco dos árbitros.