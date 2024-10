Lusitano de Évora sonha receber um grande no Campo Estrela após fazer história na Taça

O presidente do Lusitano de Évora dormiu "descansado, contente e feliz", depois de ver a sua equipa, que alinha no Campeonato de Portugal, eliminar o Estoril Praia, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Agora, sonha com a visita de um grande ao Campo Estrela.

Foi nos penáltis, ao fim de 120 minutos sem golos, que o Lusitano tombou o "gigante" Estoril. Em declarações a Bola Branca, Pedro Caldeira lembra que o objetivo dos alentejanos foi, desde o início, "fazer Taça".

"Nós nunca entrámos nesta eliminatória propriamente para passar por ela, mas sim com vontade de passar, e sentimos que tínhamos as nossas chances. Realmente, foi uma vitória histórica", assinala o dirigente.

O sorteio da quarta eliminatória está marcado para quarta-feira, às 12h00. Pedro Caldeira não esconde um desejo: "Se vier um grande, é bem-vindo."

"É histórico, são receitas mais altas do que com qualquer outra equipa", admite, apesar de sublinhar, num aviso à equipa: "Acima de tudo, a Taça não nos pode tirar o foco do principal objetivo, a subida de divisão."

Campo Estrela pede um grande

Ainda assim, o sonho comanda a vida na Taça. Mais ainda se Federação e autoridades derem ao Lusitano a oportunidade de encher as suas próprias bancadas de adeptos frente a FC Porto, Sporting ou Benfica.

"Se depender de mim, e se depender da direção do Lusitano, se nos calhar um grande em casa o jogo será no Campo Estrela. Mas passará pelas entidades competentes", salienta o presidente do clube de Évora.

São ao todo 32 os clubes apurados para a quarta eliminatória:

FC Porto, Sporting, Rio Ave, Gil Vicente, Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Estrela da Amadora, Benfica, Farense, Famalicão, Arouca e AVS, da I Liga; União de Leiria, Alverca, Leixões e Desportivo de Chaves, da II Liga; Oliveira do Hospital, Amarante, São João de Ver, Sporting da Covilhã, Lusitânia dos Açores e Varzim, da Liga 3; e Tirsense, Brito, Rebordosa, Vila Real, Cinfães, Lusitano de Évora e O Elvas, do Campeonato de Portugal.