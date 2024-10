Famalicão afasta Lagoa

Um bis do avançado marroquino Yassir Zabiri permitiu ao primodivisionário Famalicão apurar-se para a quarta ronda da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Lagoa, do Campeonato de Portugal.

No jogo da terceira eliminatória, o jovem dianteiro, de 19 anos, saiu do banco aos 65 minutos e estreou-se a marcar pelos minhotos, com golos aos 78 e 87, acabando por espelhar no marcador a diferença de três escalões entre os dois emblemas.

Os algarvios entraram com a intenção de surpreender os minhotos, mas, na primeira jogada de perigo, logo aos três minutos, Jorge Teixeira não conseguiu dominar a bola a preceito quando surgia isolado na sequência de transição rápida.

O Famalicão assentou o seu jogo a partir do quarto de hora inicial, teve mais bola no primeiro tempo, mas não conseguiu alvejar a baliza contrária e, após o intervalo, mudou para melhor, dominando totalmente até ao apito final.

Após algumas ameaças, Gil Dias obrigou João Victor a excelente defesa, aos 68 minutos, enquanto Tommy Batista, na única oportunidade do Lagoa, esteve perto de dar a vantagem aos locais, aos 71, antes de Yassir Zabiri, saído do banco, decidir a partida.

No 1-0, que nasceu de uma má reposição do central Igor Machado no pontapé de baliza, o marroquino serpenteou entre os defesas e finalizou na cara de João Victor, enquanto no 2-0 limitou-se a encostar para a baliza vazia após oferta de Rochinha.