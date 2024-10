Vencer o FC Porto? “Acreditamos que sim”, diz Pedro d'Oliveira

O treinador do Sintrense, Pedro d'Oliveira, acredita nas possibilidades de derrotar o FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal, definindo o "respeito" como a "maior arma" para o fazer.

Após ter afastado o Estrela de Vendas Novas, igualmente oriundo do Campeonato de Portugal, o conjunto de Sintra encara a receção aos dragões - que decorrerá em casa emprestada, o Estádio José Gomes, na Amadora - apostado em surpreender o detentor do troféu, esperando que, "nos 90 ou 120 minutos, apareçam as mais-valias e competência".

"Acreditamos que sim e trabalhámos para isso. Se não o dissesse, não estava a ser realista. Agora, é uma missão completamente diferente, a nossa realidade é que somos competitivos e trabalhamos para a nossa realidade, mas o FC Porto é o FC Porto, que, na pior das hipóteses, é uma das três melhores equipas em Portugal. Temos o maior respeito possível, mas a nossa maior arma é termos noção desse respeito", declarou, na antevisão ao encontro, no Salão Nobre do Estádio do Sport União Sintrense, na Portela de Sintra.

Pedro d'Oliveira, que aos 28 anos se coloca entre os treinadores mais jovens da presente edição da Taça de Portugal, não escondeu o "significado especial" que para si representa defrontar um 'grande' numa fase ainda tão precoce da sua carreira como treinador principal.

"Tem um significado especial, é o FC Porto e no momento do sorteio o primeiro impacto foi 'vamos jogar contra o FC Porto, é algo que não faz parte do nosso dia-a-dia'. Se será uma 'montra'? É uma 'montra' devido à exposição e temos de aproveitar ao máximo", opinou, entusiasmado pela oportunidade.

Independentemente do resultado que se vier a verificar, o treinador mostrou-se certo de que "vai haver coisas boas" para a equipa que comanda no embate com os azuis e brancos e que poderá retirar-se uma importante aprendizagem para a Série D do Campeonato de Portugal, no qual o Sintrense, ainda invicto na presente época, partilha a liderança com outras duas equipas.

Ao lado do seu treinador, o capitão do Sintrense, Pipas, assinalou o "momento especial" para si e para a sua equipa poder defrontar o FC Porto, ao qual atribui um natural favoritismo e superioridade técnica.

"Logicamente que não podemos desmentir que é um momento especial. No entanto, sentimos que é um jogo a eliminar, em que temos de entrar concentrados, sabendo que o FC Porto, naturalmente, irá ter mais bola", antecipou o médio de 33 anos.

Filipe Assunção, conhecido no meio futebolístico como Pipas, reiterou o desejo de apresentar a melhor imagem da equipa que representa, perante um dos conjuntos mais poderosos do país, mas não se deslumbrou e deixou claras as prioridades do emblema da Portela de Sintra para a temporada, cujos objetivos passam pela subida à Liga 3.

"[Entre subir à Liga 3 ou eliminar o FC Porto] Excelente pergunta, mas escolhia sem dúvida subir de divisão, porque penso que é, logicamente, muito mais difícil vencer a Taça de Portugal. Temos essa ambição de lutar para subir de divisão e certamente escolheria subir de divisão", assinalou, prontamente, o experiente médio, que recentemente cumpriu 100 jogos ao serviço do conjunto sintrense.

O Sintrense recebe o FC Porto em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 17 horas de domingo, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.