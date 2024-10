Santa Clara derrota Gondomar e avança na prova rainha

Um golo de Gabriel Silva conduziu o Santa Clara, equipa-sensação da I Liga, à quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ditando o triunfo tangencial (1-0) sobre o Gondomar, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional.

No Estádio de São Miguel, em Gondomar, o avançado brasileiro saiu do banco para fazer a diferença aos 84 minutos, numa partida dominada de início ao fim pelos açorianos, cujo caudal esbarrou por várias vezes na inspiração do guarda-redes contrário Ricardo Neves.

O Santa Clara, quarto colocado da I Liga, acedeu aos 16 avos de final da 85.ª edição da Taça de Portugal, deixando pelo caminho o Gondomar, nono da Série B do Campeonato de Portugal, que jogou remetido ao próprio meio-campo e foi incapaz de gerar ocasiões.

Os insulares assumiram desde cedo as rédeas do desafio e começaram a visar a baliza de Ricardo Neves por Habraão (08 minutos) e Serginho (09), antes de João Costa ter ficado perto do golo (17) e Lucas Soares ser desarmado sem oposição por Caló (21).

O Gondomar mostrava-se inconsequente no contra-ataque, mas foi resistindo à fluidez atacante do Santa Clara, que insistiria a caminho do intervalo, sem que Bruno Almeida suplantasse Ricardo Neves (43 minutos) e João Costa tivesse acertado no alvo (45+1).

A principal unidade ofensiva dos visitantes falharia mais duas investidas no regresso dos balneários (48 e 51 minutos), a segunda das quais travada pelo guarda-redes anfitrião, que negou ainda um desvio aéreo de Guilherme Ramos ao canto de Bruno Almeida (60).

O Gondomar voltou a suspirar de alívio pouco depois, quando João Costa alvejou o poste na resposta a nova bola parada de Bruno Almeida e, na insistência, Matheus Pereira acertou na barra, mas foi quebrando com o avanço do relógio e as substituições do Santa Clara.

Aos 84 minutos, após uma defesa incompleta de Ricardo Neves ao remate de longe de Bruno Almeida, os recém-entrados Vinícius Lopes e Gabriel Silva combinaram para o tento decisivo, que ainda fletiu em Vasco Pereira e confirmou a lógica entre adversários separados por três escalões.