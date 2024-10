João Pedro Coelho. “Demonstrámos coragem”

O treinador do Pevidém, João Pedro Coelho, estava satisfeito apesar da derrota contra o Benfica para a Taça de Portugal.

"Estou muito satisfeito na globalidade com o que fizemos, pela coragem e atitude que tiveram perante um contexto único, que não estamos habituados. Um contexto que sonhamos estar todas as semanas, mas ao qual não estamos habituados. Demonstrámos coragem, não abdicando do que tínhamos prometido, uma identidade própria e a jogar o nosso jogo".

"O meu compromisso desde que cheguei são essencialmente dois. Atingir objetivos competitivos, que são bem claros: na Taça era ir o mais longe possível. Mas com o compromisso de valorizar os nossos jogadores e só o conseguimos tendo bola, descobrindo espaços frente ao Benfica, que nos levou a um nível de exigência altíssimo. Cometemos erros e riscos grandes, mas tivemos a coragem de vários momentos manter o nosso registo, no que entendo que fazemos bem"

"Todos merecíamos isto. Pelo passado, pelo presente, a estrutura, os jogadores, merecemos este momento. Temos trabalhado muito para o crescimento, foi um momento que vai ficar marcado e registado para o futuro. Toda a vila se envolveu, acabou por participar neste jogo, sentimos que essa felicidade também passou para as pessoas da vila. Terminou e agora vamos focar nos nossos objetivos no Campeonato de Portugal"

O Benfica derrotou o Pevidém, por 2-0, e segue em frente na Taça de Portugal.