João Moutinho colocou Sp. Braga na próxima eliminatória

O Sp. Braga segue em frente na Taça de Portugal de futebol, depois de vencer o 1.º Dezembro, por 2-1, na terceira eliminatória, com o golo do triunfo a chegar já em período de descontos.

Numa partida disputada em Massamá, o Sp. Braga adiantou-se no marcador com um golo do uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 22 minutos, mas a formação que milita na Série B da Liga 3 chegou ao empate aos 74, por Gabriel.

Já no período de descontos, aos 90+6, o internacional português João Moutinho marcou o golo que garantiu o apuramento dos bracarenses para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.