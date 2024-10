Gil Vicente decide na segunda parte e elimina Belenenses da Taça de Portugal

O Gil Vicente, da I Liga, superou este sábado o Belenenses, da Liga 3, por 2-0, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com os golos a aparecerem somente na segunda parte.

Tidjany Touré, aos 59 minutos, e Jorge Aguirre, aos 66, decidiram o desafio a favor dos minhotos, que ocupam a nona posição na I Liga, diante do atual líder da Série B da Liga 3, num confronto com história entre duas equipas ligadas pelo famoso ‘caso Mateus’.

O conjunto de Barcelos apresentou-se no Estádio do Restelo com seis alterações, face ao triunfo caseiro com o Estrela da Amadora, antes da paragem para os compromissos das seleções nacionais, num ataque renovado e novidades na baliza e na lateral-direita.

Por outro lado, o Belenenses operou um total de três alterações, numa partida em que equilibrou forças na primeira parte, com oportunidades de parte a parte e os ‘azuis’ a causar algum perigo, embora a igualdade, sem golos, tenha persistido até ao intervalo.

Num Restelo pouco preenchido numa manhã de sábado, os tentos apareceram após o período de descanso, com o Gil Vicente a mostrar argumentos de primodivisionário e a resolver o jogo em pouco tempo, com Tidjany Touré a fazer o primeiro, aos 59 minutos.

O francês já tinha ameaçado poucos minutos antes, mas, à segunda, logrou mesmo, de fora da área, um golo de belo efeito, que antecedeu o de Jorge Aguirre, aos 66, com o remate de primeira a impedir alguma reação do Belenenses, resignado com o desaire.