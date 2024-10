Nani e o caso da camisola que ou é contrafeita ou é roubada

Um adepto de futebol encontra um dos seus ídolos na rua e pede-lhe para autografar uma camisola. O jogador recusa-se a assinar, dizendo que a camisola é dele e que foi roubada de sua casa, e não a devolve. Este é o guião de um encontro entre Nani e um fã, no caso da camisola do Euro 2016 que pode, ou não, ser um artigo roubado da coleção privada do internacional português.

A história foi divulgada pelo próprio adepto num "post" do Reddit, com o título "Nani furtou-me uma camisola e agora o que faço?", em que publicou um vídeo da interação, à porta do centro de treinos do Estrela da Amadora. No vídeo, ouve-se o indivíduo a explicar ao futebolista que a camisola não é roubada, que foi ele que a comprou.

Ainda assim, Nani pega na camisola e pousa-a no banco do pendura. "Roubaram-me as camisolas de minha casa", diz, ao que o adepto, que afirma não ter "nada a ver com isso", lhe pergunta se lhe pode dar o contacto. O vídeo termina antes de o jogador fechar a janela do carro e ir-se embora.