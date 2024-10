Portimonense só pensa em ganhar, mesmo frente à "melhor equipa de Portugal"

O treinador do Portimonense garante que a sua equipa vai jogar diante do Sporting, na terceira eliminatória da Taça, para ganhar, apesar de ter em conta que terá pela frente "a melhor equipa em Portugal".

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da "prova rainha", esta quinta-feira, Ricardo Pessoa salienta que "toda a gente reconhece" que o Sporting está num nível ao parte, mas mostra ambição.

"Obviamente que nós, quando preparamos um jogo, seja de campeonato, seja de Taça de Portugal, preparamo-lo sempre para vencer. Não há aqui algo para mexer com a mente dos jogadores em relação a este assunto, porque são duas coisas muito óbvias para nós: neste momento o Sporting é a melhor equipa em Portugal e nós preparamos seja que jogo for sempre no intuito de o preparar para ganhar", sublinha.

O Portimonense-Sporting está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Portimão, e terá relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.

Poupanças no Sporting: "Acredito que o Rúben [Amorim, treinador do Sporting] tenha de fazer algumas alterações, porque vêm jogadores sobrecarregados das seleções e tem um jogo já à porta para a Liga dos Campeões. Apesar de eu achar, e por aquilo que tem sido o Sporting, que o Rúben não esteja a pensar na Liga dos Campeões e esteja a pensar neste jogo da Taça, e que vai tentar pôr em campo os melhores para ele, tentando gerir a acumulação deste número de jogos. Mas eu estou a pensar num Sporting muito forte, não poderia eu trabalhar uma equipa no facilitismo. O Sporting, neste momento, jogue quem jogar, vai ser forte. Para mim, o Sporting tem o plantel mais equilibrado, em termos de quantidade e qualidade, dos últimos quatro anos. Por isso, vai ser uma tarefa difícil."

Ricardo Pessoa já eliminou duas vezes o Sporting da Taça de Portugal (Vitória de Setúbal e Moreirense): "Foi como jogador. Agora, é uma realidade completamente diferente, mas trabalhamos para que isso possa vir a acontecer, sabendo que é difícil. Para muitos dos meus jogadores, é a primeira vez que vão jogar com um grande e acredito que vão desfrutar do jogo, sempre com o intuito de passar uma eliminatória que é difícil."

Elogios ao Sporting: "Neste momento, o Sorting é a melhor equipa em Portugal. Já no ano passado o foi, porque foi campeão, e penso que toda a gente reconhece essa capacidade e esse mérito ao Sporting. Mas obviamente que nós, quando preparamos um jogo, seja de campeonato, seja de Taça de Portugal, preparamo-lo sempre para vencer. Não há aqui algo para mexer com a mente dos jogadores em relação a este assunto, porque são duas coisas muito óbvias para nós: neste momento o Sporting é a melhor equipa em Portugal e nós preparamos seja que jogo for sempre no intuito de o preparar para ganhar."