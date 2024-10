"Mateus", um caso que já só é quase uma (má) memória

Quis o destino, do calendário da Taça de Portugal, que Belenenses e Gil Vicente se reencontrassem este sábado, quase sete anos depois do 'aperto de mão' que fechou (desportivamente) o chamado 'caso Mateus'. O mesmo começa a perder-se na memória coletiva, mas - para quem mais jovem se depara agora com este texto - estamos a falar (e a escrever) sobre um dos episódios mais marcantes do futebol português. Resuma-se, então, o que é possível resumir.

O 'caso Mateus' remonta a agosto de 2006, quando o clube gilista, já depois de ter assegurado a permanência na Primeira Liga, foi despromovido administrativamente à, na altura designada, Liga de Honra, a atual Liga 2. Isto devido à utilização daquele internacional angolano, que estava impedido de ir a jogo por ter atuado como amador na época imediatamente anterior, ao serviço do Lixa. A inscrição foi mesmo rejeitada pela Liga de Clubes.

A Comissão Disciplinar do organismo sancionou o emblema minhoto com a descida, após uma queixa do Belenenses, que o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol ratificou, impedindo ainda os 'galos' de participarem na Taça de Portugal, assim como nos campeonatos de juniores e iniciados. Deste modo, o Belenenses, que tinha caido do campeonato maior, ficou com a vaga.

Na sequência da despromoção administrativa, o Gil Vicente recorreu aos tribunais comuns, nomeadamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que considerou o assunto como sendo de âmbito desportivo, tendo rejeitado o pedido. Tinha começado o imbróglio juridico que se arrastou até 12 de dezembro de 2017.

E o resto é história. E que história...



Após processos diversos e recursos vários, avanços e recuos e inúmeras trocas de acusações na praça pública, Gil Vicente e Belenenses assinaram naquela data um princípio de acordo que permitiu aos gilistas o regresso administrativo à Primeira Liga em 2019/20, dando cumprimento a nova decisão dos tribunais. O acordo foi subscrito pelos presidentes das duas sociedades desportivas, Francisco Dias da Silva pelos barcelenses e Rui Pedro Soares pelos lisboetas, respetivamente, sob a "vigilância" do líder da Liga, Pedro Proença.

"Foi um acordo para o qual eu nem ia preparado para assinar, foi rápido. Ao almoço, com o presidente do Gil e com o presidente da Liga. Olhando para trás… ainda bem que acabou. O futebol português ficou melhor ao enterrar um litigio com mais de uma década. Os dirigentes do Belenenses, à época, defenderam e bem os interesses do Belenenses. Eventualmente, este litigio demorou mais tempo do que devia ter demorado", relembra o presidente da SAD belenense na altura, Rui Pedro Soares, em declarações a Bola Branca.

Fiúza contra tudo e contra todos

Grande protagonista pela luta que liderou, e pelo que disse também, António Fiúza faz hoje questão de esclarecer que nada o moveu contra a histórica instituição do Restelo, mas sim contra quem a comandava. E contra as decisões que protelavam o caso no tempo. O então presidente do Gil Vicente foi acima de tudo a face visível, e a voz, do descontentamento minhoto. A principal.



"Nada tenho contra a instituição Belenenses, mas sim contra as pessoas. Essas é que fizeram mal ao Gil Vicente. As pessoas é que usaram todos os meios de ‘trafulhice’ para fazer crer à opinião pública que a razão estava do lado delas", atira igualmente em Bola Branca o ex-dirigente, ainda com alguma acidez nas palavras mas mostrando-se agora um homem muito mais aliviado.



Ainda assim, Fiúza acrescenta que "há coisas pendentes": as indemnizações que o Gil Vicente exige. E outra vez com os tribunais envolvidos.



"Gostaria que os tribunais fossem mais céleres. A Federação queria dar umas migalhas ao Gil Vicente e a direção (gilista), e muito bem, não aceitou. Porque, na altura, os prejuízos foram incalculáveis", sublinha o antigo líder dos 'galos'. E histórico. Nem que seja pela promessa (cumprida) de juntar gilistas, barcelenses, minhotos e muitos mais para uma festa final de regresso ao palco principal do futebol nacional. "Uma loucura, Sr. Fiúza? Uma loucura, sim, pois eram filas e filas de gente. Foi uma festa com porcos, um por cada ano desta ação, e um vitelo. E bebidas para todos. Foi um êxito total, disso não haja dúvida", sorri, ao recordar o evento que patrocinou "com a ajuda de amigos". "O Gil Vicente não gastou um tostão", reforça.

Belenenses (não SAD) e Gil voltam a jogar no Restelo

Este sábado, as equipas voltam a defrontar-se, agora para a Taça de Portugal, numa partida da 3ª ronda marcada para as 11h00. Os tempos são outros e os escalões também. Os anfitriões estão atualmente na Liga 3, cuja série B lideram, enquanto os visitantes repetem presença na Primeira Liga, onde ocupam a nona posição em 2024/25.

Um jogo que vai passar ao lado do episódio que durante mais de uma década separou os dois emblemas. Ainda assim, mesmo em plena "guerra" entre ambos, os embates nunca passaram das marcas do civismo. De resto, Rui Pedro Soares recorda em Bola Branca uma festa da sua equipa no relvado do 'Cidade de Barcelos' (maio de 2015), pela vitória nesse jogo derradeiro da Primeira Liga e consequente ida à Liga Europa, numa temporada em que os gilistas desceram de divisão. Já depois destes terem voltado ao convívio dos grandes desportivamente, mas antes ainda de serem (re)admitidos pela via administrativa.

"Fomos sempre muito bem recebidos em Barcelos nesses anos em que o litigio existia e, de facto, aquele nosso festejo até podia ter sido ser considerado provocatório. Se calhar não fomos muito felizes, porque o Gil Vicente tinha descido. Mas nós não estávamos a festejar a descida do Gil mas sim o apuramento para a Liga Europa e as pessoas de Barcelos compreenderam e respeitaram isso. Também por aí, senti-me moralmente obrigado a tudo fazer para acabar com este diferendo", confessa o atual responsável pela SAD do Portalegrense, e ex-B SAD, para quem o 'caso Mateus' passa, e deve passar, ao lado do desafio deste sábado. António Fiúza concorda.

"Há muitos jovens, nascidos há 20 anos, que já não se lembram do 'caso Mateus'. O único interesse (neste jogo) que vejo é que o Gil Vicente ganhe o jogo e siga em frente na Taça de Portugal", remata, 'puxando a brasa à sua sardinha'. Sim, porque a outra festa... já era. Como o 'caso Mateus' (tal como um dia o conhecemos).