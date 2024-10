Hélder Malheiro, David Silva e Hélder Carvalho arbitram estreia dos grandes na Taça

Hélder Malheiro, David Silva e Hélder Carvalho são os árbitros nomeados para os jogos de Sporting, Benfica e FC Porto, respetivamente, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em que não há videoárbitro.

Malheiro estará no Portimonense-Sporting, na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Portimão, com apoio de Gonçalo Freire e Hugo Coimbra, e Marcos Brazão como quarto árbitro.

Silva dirigirá o Pevidém-Benfica, no sábado, às 20h15, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos). Carlos Campos e Nelson Cunha serão os auxiliares, Vítor Ferreira o quarto árbitro.

Carvalho vai arbitrar o Sintrense-Porto, no domingo, às 17h00, no Estádio José Gomes (Reboleira, Amadora). Nélson Pereira e Francisco Pereira serão os assistentes da partida e Daniel Vale o quarto árbitro.

Os jogos de estreia dos grandes na Taça terão relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.