Queixa à Comissão Europeia pretende "pôr em causa o abuso de poder por parte da FIFA"

O presidente do Sindicato dos Jogadores acusa a FIFA de "abuso de poder" em relação à calendarização do futebol, para justificar a queixa que a FIFPro, principal sindicato internacional de jogadores profissionais, e as Ligas Europeias apresentaram contra a FIFA, esta segunda-feira.

Entre os vários motivos que conduziram a esta tomada de posição junto da Comissão Europeia, destaca-se a sobrecarga competitiva no calendário, nomeadamente quanto a provas de seleções e ao Mundial de Clubes, conforme explica Joaquim Evangelista a Bola Branca.

"O que se pretende é pôr em causa esta visão autoritária este abuso de poder por parte da FIFA, que, de forma unilateral, muda os calendários sem ouvir os protagonistas, sem ouvir os clubes. Não vale tudo no futebol, tem de haver capacidade de diálogo e tem de se defender o futebol como um todo e não como uma visão unilateral em que uma das partes tem um objetivo, que é para mim claro, que é ganhar dinheiro", vinca.

Evangelista defende que os jogadores, em especial os de elite, que fazem "mais de 60, 70 jogos" por época, "estão a atingir o limite":

"Não são cavalos de corrida. O Rodri [espanhol do Manchester City], no momento exato em que sugeriu uma greve, eventualmente, se isto não mudasse, lesionou-se. São seres humanos. É impossível estes jogadores competirem a este nível sempre com a mesma qualidade."



A queixa da FIFPro e das Ligas Europeias também denuncia um conflito de interesses. A FIFA ganha dinheiro com as várias competições que estão sob a sua responsabilidade, logo, segundo as duas entidades, usa o seu poder para promover os próprios interesses comerciais.