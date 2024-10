Credores do Vitória de Setúbal aprovam Plano de Recuperação

O Plano de Recuperação (PIRE) do Vitória de Setúbal foi aprovado pelos credores do clube, esta terça-feira, anunciou o emblema da II divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal, em comunicado publicado nas suas redes sociais.

“É com enorme satisfação que anunciamos a notícia que enche de esperança o coração de todos os vitorianos: o PIRE do Vitória FC foi aprovado. Após a votação favorável do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e com o voto favorável da Parvalorem, damos mais um passo decisivo na consolidação da nossa instituição e na construção de um futuro promissor”, lê-se.

No comunicado, assinado pelo presidente da direção Carlos Silva, os sadinos assumem que “têm sido anos desafiadores, marcados por uma luta constante contra adversidades que parecem insuperáveis”.

“Esta é mais uma vitória, mas a batalha ainda não terminou. A sua homologação é a próxima etapa deste processo e contamos com o empenho de cada um de vocês para que seja concluída com sucesso. Com união e determinação, vamos superar os desafios e construir um Vitória forte e competitivo”, afirmam.

A votação da última assembleia de credores, que decorreu no passado dia 3 de outubro, tinha ficado pendente por faltarem as decisões dos dois maiores credores: Parvalorem – entidade responsável pela gestão de uma carteira de créditos, imóveis e outros ativos do BPN –, que detém mais de metade do capital em dívida (14 milhões de euros num total de 21 milhões), e do Instituto da Segurança Social, que votaram agora favoravelmente.

Fundando há quase 114 anos, a 20 de novembro de 1910, o Vitória – sexto clube nacional com mais participações na Liga (72) – é atualmente um dos cinco líderes da II divisão distrital de Setúbal, com seis pontos em duas jornadas.