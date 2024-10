Sporting ganha no fim, Braga empata e Benfica lidera isolado

O Sporting derrotou o Damaiense, por 1-0, no jogo de estreia de Micael Sequeira no comando técnico das leoas.

O único golo da partida surgiu apenas aos 89 minutos. Telma Encarnação não desperdiçou a grande penalidade para garantir os três pontos à equipa de Alvalade.

Já o Sp. Braga empatou 0-0 em casa do Racing Power.

Após estes dois resultados, o Sporting sobe aos 12 pontos (e menos um jogo) no campeonato e as arsenalistas chegam aos 16.

Com este empate, o Benfica assume a liderança isolada do campeonato com 18 pontos em seis jogos.