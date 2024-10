Carvalhal. "Braga está aqui para animar o campeonato"

"Não vou dizer que a entrada não é feliz, mas sim expectável por parte do FC Porto, que queria reagir ao resultado. Creio que a oportunidade mais clara na primeira parte foi do Ricardo Horta, em que podíamos ter feito golo. A partir dessa altura controlámos, o FC Porto sentiu muitas dificuldades. No momento em que estávamos bem, numa desatenção, o FC Porto consegue chegar ao intervalo a vencer. Isto é um retrato muito idêntico ao que aconteceu em Atenas.

Desatenções

"Uma das valências das equipas de alta competição é a concentração durante os 90 minutos para que não acontecem erros que fazem perder pontos. Temos de trabalhar estas situações, cometemos erros diferentes. Sofremos 5 golos nestes 2 jogos e que cinco. Os adversários fizeram alguma coisa de extraordinário? Não. Não são situações que são fáceis de controlar, mas que são retificáveis. De resto a equipa esteve muito competitiva. Demos uma boa imagem, o Braga está aqui para animar o campeonato".



Paragem

"Essa é a nossa expetativa, vamos ter mais opções, jogadores experientes para juntar a estes jovens. Mais tempo para trabalhar, assimilar ideias. Tem sido um percurso muito difícil porque temos jogos consecutivos. Há necessidade de fazer os jogadores descansar. Tivemos muitas coisas boas, houve pequenos detalhes que não nos permitiram conquistar os 3 pontos. Vamos reaparecer mais fortes, mais experientes".



Distância de 10 pontos

"Vínhamos de uma sequência de 3 jogos a vencer. Perdemos no Dragão com a exibição que fizemos. Temos de olhar para aquilo que estamos a fazer. Jogámos cara a cara com o FC Porto, vamos ter Sp. Braga até final do campeonato. Esmos em diversas competições, focados em todas. As contas fazem-se no fim. As análises serão feitas mais à frente, aí vamos falar em coisas mais concretas".

O FC Porto venceu o Sp. Braga, por 2-1.