A arte do apanha-bolas. O que celebramos por cá é proibido na Premier League

José nunca, nunca fica indiferente a demonstrações de competidores ferozes, tal como não ficaram Vítor Bruno e os jogadores do FC Porto , no domingo, contra o Sp. Braga por motivo semelhante.

“É um apanha-bolas muito bom, entende o jogo”, disse 'Mou', na conferência de imprensa, mais tarde. “Não está lá só para olhar para as bancadas ou para as luzes ou os cachecóis." Aquele gesto valeu-lhe um almoço com a equipa, uma tradição que a partir daí passou a ser regular nos jogos em casa dos 'spurs', mudando o sortudo.

Mas foquemo-nos no Tottenham-Olympiacos, que tinha José Sá, Daniel Podence, Rúben Semedo, autor do segundo golo dos gregos, e Pedro Martins no banco. José Mourinho deslocou-se até ao adolescente e deu-lhe um aperto de mão e um abraço. “Valeu pela vida”, confessou o rapaz mais tarde.

No dia 29 de março, 12 dias depois desse Wolves-Coventry, a Premier League decretou que os apanha-bolas passariam a colocar as bolas nos cones que estão espalhados na moldura do relvado, ali bem perto do cal. A pressão de clubes e árbitros fez-se sentir.

A decisão prendeu-se com uma questão simples: evitar que as equipas da casa tenham qualquer tipo de vantagem competitiva no que toca às reposições da bola em jogo. A Premier League negou que a decisão estivesse relacionada com o que aconteceu no tal Wolves-Coventry.

Por cá, os apanha-bolas ainda podem ter impacto num jogo do campeonato. Foi isso mesmo que aconteceu no FC Porto-Sp. Braga, no Dragão, no domingo à noite (e que já acontecera outras vezes, nomeadamente quando Fábio Vieira foi feliz graças ao pequeno Afonso, em dezembro de 2021). "É de louvar", disse então Sérgio Conceição. "Gosto que até os apanha-bolas estejam a viver o jogo, por isso dei-lhe os parabéns", acrescentou.

Mas, em março de 2023, a história foi diferente. O então treinador do FC Porto pediu uma atitude diferente dos apanha-bolas, depois de um duelo com o Inter de Milão na Liga dos Campeões. “Os nossos apanha-bolas não podem estar sentados aos 85 minutos e serem os nossos jogadores a irem buscar a bola. Se tiver de ser eu a tratar disso, farei isso no futuro”, avisou Conceição.