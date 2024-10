João Pereira. "Estivemos muito amarrados"

O treinador do Casa Pia, João Pereira, elogia o Sporting e reconhece que a sua equipa esteve muito amarrada defensivamente.

O jogo

“Jogámos contra uma grande equipa, que está invencível em Alvalade desde 12 de fevereiro, da época passada. A nossa equipa técnica viu mais do que 13 jogos, na nossa humildade viu lances que tínhamos de anular ao Sporting, que tem dinâmicas de entrada pela largura, por dentro, por fora, gosta de levar o adversário à profundidade, alterámos algumas nuances, olhando para nós e dizer que não temos a linha defensiva mais rápida do mundo, conseguimos travar algumas dinâmicas. Se puxarmos a cassete atrás, na primeira parte temos as três primeiras oportunidades do jogo. Depois, o primeiro golo sofrido é num detalhe e depois um penálti. Tivemos uma abordagem humilde.

Ficaria satisfeito com um ponto

Sim, claro que sim. Se pegarmos nesta época, ainda nenhuma equipa conseguiu tirar pontos ao Sporting na Liga. A nossa estratégia passava por aí. Quando jogamos com equipas grandes não podemos abandonar o plano de jogo a perder por um a zero. Estamos cada vez melhores em transição e queríamos aproveitar isso, mas não conseguimos. É certo que tivemos com linhas de seis, mas quisemos tentar pressionar os médios. Também tínhamos de respirar, os meus jogadores foram grande equipa, mostraram grande espírito de equipa.

Casa Pia defendeu com seis, mas faltou transição

Estivemos muito amarrados no que foi o passe para a frente. Esta equipa sabe jogar e construir, mas se esta equipa efetivasse todas as oportunidades que tem criado, e também por aí mostrámos o quanto temos para dar. Queremos fazer melhor do que na época passada, vínhamos de uma série de quatro jogos sem perder, agora temos de voltar a olhar para trás e trabalhar muito diariamente para alcançarmos consistência.

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-0.