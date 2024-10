Dois penáltis nos descontos dão empate ao Boavista

Dois penáltis nos descontos do suplente Reisinho, aos 90+5 e 90+15 minutos, valeram ao Boavista um empate (2-2) no reduto do Vitória Guimarães, no clássico da oitava jornada da I Liga de futebol.

O brasileiro Gustavo Silva 'bisou', aos 34 e 49 minutos, e deu dois golos de vantagem aos locais, mas os axadrezados ainda empataram, após faltas cometidas pelos dois suplentes lançados por Rui Borges aos 87.

Na classificação, o Vitória Guimarães subiu, à condição, ao quinto lugar, com 14 pontos, igualando o Sp. Braga, para já sexto, enquanto o Boavista passou a somar seis, subindo à condição a 14.º.

Veja o resumo da partida: