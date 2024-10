Tiago Margarido. Nacional vai defrontar “melhor Benfica da época”

O treinador Tiago Margarido considera que o Nacional vai defrontar o "melhor Benfica da época", pedindo que a sua equipa seja "inteligente", em jogo relativo à oitava jornada da I Liga.

"Não vamos ter a bola durante o tempo que gostaríamos de a ter, até porque o Benfica é uma equipa de grande qualidade, portanto temos que ser muito inteligentes a defender, compactos, unidos e aguerridos nesse momento", disse, na antevisão ao embate com as águias, sobre a melhor forma de parar a formação benfiquista.

Depois de perder em casa frente ao campeão nacional Sporting (6-1) e do desaire na receção ao Braga (3-0), Tiago Margarido admite que, apesar das derrotas pesadas, o grupo tirou "ilações importantes", pois "esses erros fizeram a equipa crescer na abordagem aos jogos seguintes".

"Fomos competitivos durante 77 minutos [frente ao Braga] e, com um detalhe, o jogo foi para o lado do adversário", disse, acrescentando que o Nacional é hoje uma "equipa em crescimento, mas que está cada vez mais forte e a melhorar" de dia para dia.

Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, o Benfica surge galvanizado, sobretudo depois da goleada imposta aos espanhóis do Atlético de Madrid (4-0), tendo Tiago Margarido deixado muitos elogios a Bruno Lage, que substituiu o alemão Roger Schmidt no comando técnico do Benfica, pois conseguiu de imediato montar um "onze equilibrado".

"O [Bruno] Lage foi inteligente, no sentido em que criou dinâmicas simples dentro da equipa, que fazem emergir o melhor de cada jogador, ou seja, soube aproveitar bem as características de cada atleta", explicou.

Para vencer o Benfica, algo que o Nacional não consegue desde a longínqua temporada de 2010/11, em que os alvínegros derrotaram os encarnados por 2-1, Tiago Margarido pediu que os adeptos transmitam um "ambiente favorável" a partir das bancadas.

"Pelo que sei, desde segunda-feira que os nossos adeptos esgotaram os bilhetes, ou seja, vamos ter casa cheia. Só com o apoio deles é que poderemos tirar alguma coisa deste jogo", reforçou, admitindo que isso é mais importante do que tentar "enervar a equipa adversária".

O timoneiro dos madeirenses deixou também uma mensagem pela morte de Daniel Guimarães, que representou o Nacional durante seis temporadas, entre 2017 e 2023, vítima de doença prolongada, expressando uma palavra de pesar em seu "nome, de toda a equipa técnica e do plantel". "O Daniel [Guimarães] foi alguém muito importante e que marcou a história do nosso clube, foi um lutador e nós queremos mandar esta mensagem de muita força para a família, porque o Daniel Guimarães deixou um legado muito forte dentro da nossa casa e da família alvínegra, partilhou.

Ainda a recuperar de lesão, Dudu e Francisco Gonçalves continuam indisponíveis para este encontro, assim como Dyego Sousa, que evoluiu para trabalho condicionado, mas também não será opção.

O Nacional, que ocupa o 17.º lugar, com os mesmos cinco pontos de Boavista e Estrela da Amadora, recebe o Benfica, terceiro classificado, que tem 16, em partida a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendada para domingo, com início às 18h00, e arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.