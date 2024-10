Técnico da equipa B do Vitória agredido em Paredes

O Vitória de Guimarães lamenta as agressões ao treinador da equipa B, Gil Lameiras, no jogo da Série A do Campeonato de Portugal contra o Paredes.

As agressões ocorreram durante a segunda parte do encontro na altura em eu o técnico vimaranense seguia para o camarote depois de ter sido expulso.

Segundo o comunicado, “o local seria pouco depois invadido por diversos adeptos do clube da casa, verificando-se de imediato agressões ao técnico, acompanhados de insultos e ameaças dirigidas a todos os profissionais do Vitória”.

O clube lamenta ainda a alegada falta de proteção quer “da GNR quer dos seguranças privados contratados pelo Paredes”.

O Vitória espera agora que o Conselho de Disciplina da FPF atue em conformidade, punindo “severamente todos os responsáveis por tais atos de selvajaria”.

Já o Paredes, condenou igualmente os “atos de violência ocorridos”, mas fala em “excessos de ambas as partes, dentro e fora de campo”.

“Respeito e cordialidade são valores intrínsecos ao Paredes desde a sua fundação. O Paredes é contra todo e qualquer ato de violência no futebol e na vida. Por isso mesmo, condena os atos ocorridos”, lê-se na nota publicada nas redes sociais.