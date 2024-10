Nuno Almeida despediu-se, emocionado, da arbitragem

O árbitro Nuno Almeida despediu-se, este sábado, da arbitragem após mais de 30 anos de carreira.

Depois de ter começado aos 18, termina aos 49 anos, dirigiu o Moreirense – Santa Clara, da 8.ª jornada da Liga, e despediu-se emocionado.

No final, numa situação rara, prestou declarações à Sporttv e deixou vários agradecimentos.

"Não há palavras. Era impensável, na minha carreira, poder pensar que acabasse desta forma. Claques, adeptos, guarda de honra, clubes, jogadores e jornalistas. Isto revela que as pessoas reconhecem o comando do árbitro. Sabem perdoar os erros e aplaudir as virtudes. Só tenho de dizer, obrigado", referiu.

O primeiro jogo na primeira divisão foi também em Moreira de Cónegos.

“Foram 31 anos de alegria, dignificar esta causa nobre que é a arbitragem, um estandarte que levanto desde os 18 anos. Nada me arrependo, fui feliz e sou feliz", acrescentou.

A finalizar, uma mensagem sentida: "Obrigado a quem me iniciou nesta profissão, o meu falecido pai".