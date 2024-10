Gil Vicente derrota Estrela Amadora

O Gil Vicente regressou aos triunfos na I Liga de futebol, ao derrotar o Estrela da Amadora por 3-0, em jogo da oitava jornada, que deixou os visitantes em zona de perigo na classificação.

Sem ganhar desde a segunda ronda, os gilistas venceram hoje em casa com golos de Félix Correia (9 minutos), Fujimoto (33) e Aguirre (82), subindo provisoriamente ao nono lugar do campeonato, com 10 pontos.

O Estrela da Amadora, que na passada jornada tinha conquistado a primeira vitória na I Liga, desce ao 16.º lugar, de 'play-off' de despromoção, com cinco pontos.

Veja o resumo da partida.