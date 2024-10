O Tondela derrotou o Torreense, por 2-0, e subiu ao segundo lugar da segunda liga no início da jornada 7.

Os golos foram marcados por Tiago Manso e Roberto, este de grande penalidade.

Com este triunfo, o Tondela chega à terceira vitória consecutiva no campeonato e passa a somar 13 pontos, os mesmos do Benfica B (terceiro), que recebe o D. Chaves no domingo.

Já o Torreense sofre a segunda derrota consecutiva e segue com nove pontos.