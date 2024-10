Mariana Cabral já não é treinadora do Sporting

Mariana Cabral já não é treinadora da equipa feminina do Sporting Clube de Portugal. Comunicado do clube fala em “acordo” entre as partes.

A antiga futebolista e jornalista, de 37 anos, assumiu a equipa principal do clube em 2021/22. Antes, para além de cargos de coordenação, treinou a equipa B e as camadas jovens do Sporting. Mais atrás na história contou com passagens por Estoril Praia e Palmense, segundo o “Zerozero”.

“O Sporting CP agradece o trabalho desenvolvido por Mariana Cabral ao serviço do emblema leonino”, pode ler-se no comunicado do clube.

A treinadora, que competiu contra o Real Madrid pela presença na Champions feminina (depois de eliminar o Eintracht Frankfurt), deixa no museu um troféu da Taça de Portugal e outros dois da Supertaça. Na Liga BPI terminou sempre em segundo lugar, atrás do Benfica. Na época passada, as 'leoas' terminaram a dois pontos do rival lisboeta.

O adjunto de Cabral, João Mateus, vai assumir a equipa no próximo jogo, contra o Torreense, no fim de semana.