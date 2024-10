Carvalhal. “Não conseguimos equilibrar ao nível da intensidade e da agressividade”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, deu os parabéns ao Olympiacos pela vitória na Liga Europa.

“Parabéns ao Olympiacos, tiveram mais intensidade, mais agressividade. Nós não conseguimos equilibrar ao nível da intensidade e da agressividade positiva no jogo. No fundo, resumia isto a duas boas defesas do Matheus, duas boas defesas do Tzolakis e os três golos. O golo surgiu nos últimos minutos da primeira parte, quando tínhamos o jogo controlado, tínhamos passado a pior fase. Conseguimos passar essa pior fase e depois sofremos o golo”, disse.

O técnico dos arsenalistas acrescentou: “Tentámos entrar bem na segunda parte e não conseguimos, o Olympiacos voltou a ser mais agressivo do que nós. Quando sofremos o segundo golo, foi um duro golpe, e as coisas tornaram-se muito difíceis. Se nós tivéssemos marcado alguma daquelas duas ocasiões, o jogo teria sido diferente, mas não aconteceu”.

Carvalhal lamenta ter sofrido “três golos estranhos, temos de estar mais focados. Não vamos imputar responsabilidades individuais, elas são coletivas, a responsabilidade é minha”.

O Sp. Braga perdeu 3-0 diante do Olympiacos na segunda jornada da Liga Europa.