Luciano Gonçalves: "Temos de sair da bolha em que vivemos e abrirmo-nos muito mais aos adeptos e às pessoas"

Foi eleito pela primeira vez em 2016 como presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e entrou recentemente no terceiro e último mandato, depois de encabeçar a lista única que lhe permitiu ser reconduzido com 100% dos votos. Luciano Gonçalves, de 43 anos, falou a Bola Branca sobre os desafios da arbitragem nos dia de hoje e para onde caminha.

A entrevista aconteceu durante uma ação de campanha da APAF numa escola, na Amadora, onde os alunos foram desafiados a sentir as agruras e as dificuldades dos árbitros no VAR, magicando dois ecrãs com imagens de jogos, para decidirem e debaterem sobre os lances. O objetivo era humanizar a figura do árbitro. Foi por aí que a conversa com Luciano Gonçalves começou.

Qual é a importância deste tipo de ação?

O objetivo, quando nasceu este projeto, não foi só a questão do recrutamento, até porque não é onde temos a maior dificuldade. Conseguimos recrutar muito, mas o nosso problema é a retenção, não conseguimos que eles fiquem cá. Tem a ver com dar-nos a conhecer, sairmos da bolha em que vivemos um bocadinho e abrirmo-nos muito mais à comunidade, aos adeptos, às pessoas, para que a arbitragem seja vista como parte integrante do jogo. Nada melhor do que começarmos isto na escola. Estes jovens vão ser os adeptos ferrenhos de amanhã, vão ser os jogadores de amanhã, os treinadores de amanhã e todos os agentes de amanhã.

Hm, hm.

Entendemos que trazermos a arbitragem à escola seria um passo principal na humanização da figura do árbitro, para eles perceberem que o erro faz parte, a dificuldade, para conversarem uns com os outros depois de verem os lances e perceberem que, mesmo entre amigos, têm opiniões diferentes, que é o que acaba por ser arbitragem. O recrutamento acaba por ser algo que vem por acréscimo. Se efetivamente conseguirmos ter mais árbitros, melhor. Mas o principal objetivo é a humanização da figura do árbitro e eles perceberem que afinal são pessoas iguais, como nós.

A retenção é o maior problema porquê?

Tem vários motivos, um deles é o excesso de jogos. É uma bola de neve. Como temos poucos árbitros, precisamos que os árbitros façam muitos jogos. Acabamos por saturá-los cedo. Um miúdo com 17, 18 anos vem tirar o curso de árbitro, chega à sexta-feira e começa a fazer jogos até domingo ao final do dia, e faz sete, oito jogos no fim de semana... isto fica bem num fim de semana, em dois, num mês, porque recebem um dinheirito. Mas o principal problema é a saturação. Precisamos de ter mais árbitros para fazerem menos jogos.

Certo.

Outro tema: como temos poucos recursos, eles acabam por ir muito sozinhos para os campos. Temos jovens que acabam o curso e, passado um mês ou dois, já vão sozinhos para um campo de futebol. Infelizmente, temos esta cultura desportiva que conhecemos, de falta de respeito pelo árbitro. Eles chegam lá, nas primeiras vezes que vão àquele campo, e já lhes estão a dizer "lá vens tu outra vez, já vais roubar a gente". O que é que isso faz? Como temos pouco acompanhamento, ele vai sentir-se muito sozinho. O jogo vai ter os problemas inerentes e não tem ali ninguém que o acompanhe e que seja o seu porto de abrigo. É uma das coisas que temos de mudar muito, é reter as pessoas que vão saindo da arbitragem, seja por limite de idade, porque desceram de categoria, mas fazem falta para acompanhar estes jovens.

...

E a questão dos prémios serem baixos, da segurança, existem depois uma série de pequenos pormenores que até acabam por ser a areia que fica na engrenagem e vai fazendo com que eles não continuem. Não nos podemos esquecer que um jovem que venha tirar o curso aos 14 ou 15 anos, para chegar à primeira categoria profissional, vai demorar 12 anos. Tem de fazer uma carreira, tem de andar aqui muito tempo, temos de ir criando vários objetivos a curto prazo para eles se aguentarem.

O ambiente chega a ser muito tóxico à volta do árbitro. Não o intriga que os miúdos queiram ser árbitros?

É interessante e muitas vezes metemo-nos a pensar nisso. Às vezes, nas intervenções de início de curso que passam por todo o país, digo isso: "Vocês, só por estarem aqui e terem conseguido chegar aqui, já são os meus heróis". Depois de tudo o que a gente ouve constantemente, depois de todas as situações que vão acontecendo, ainda quererem ser árbitros é... Hoje em dia conseguimos ter muito mais árbitros a quererem tirar o curso do que tínhamos antigamente, mas existe uma quantidade de jogos que é uma coisa surreal. Se compararmos com os jogos que existiam há 10 anos, temos quase o dobro. Isso faz com que precisemos dos árbitros.

OK.

Já existem muitos jovens que têm uma opinião da arbitragem muito melhor do que se tinha antigamente, atenção. Chegamos às escolas e nota-se isso, é diferente, olham para o árbitro, para as conquistas dos árbitros de topo e conseguem perceber que pode ser uma carreira interessante. Outros percebem que querem estar no desporto, mas o jeito para jogar à bola é muito pouco, então isto é uma oportunidade. E há outra questão: a ajuda financeira ao final do mês. Mas tem muito a ver também com a irreverência: quero ser árbitro, ser diferente, é muito por isso.