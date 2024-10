João Pinheiro apita o FC Porto-SC Braga

João Pinheiro foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o FC Porto-SC Braga da 8.ª jornada da I Liga, no próximo domingo.

O árbitro de 36 anos da AF Braga, eleito o melhor juiz da temporada passada, já esteve no Sporting-FC Porto da Supertaça, e, recentemente, apitou o Shakhtar Donetsk-Atalanta da Liga dos Campeões.

Será assistido por Bruno Jesus e Luciano Maia. José Bessa é o quarto árbitro e o VAR nomeado é André Narciso.

O Nacional-Benfica terá arbitragem de António Nobre. Rui Costa é o videoarbitro desse encontro. Miguel Nogueira será o árbitro pricipal do Sporting-Casa Pia, com Cláudio Pereira no VAR.

Confira todas as nomeações da jornada 9 da I Liga