Morreu o antigo árbitro Veiga Trigo

José Veiga Trigo, um árbitro que pendurou o apito em 1996, morreu na terça-feira, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

"Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Veiga Trigo, antigo árbitro de 1.ª categoria e internacional”, notou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.

E acrescentou: “Veiga Trigo construiu uma carreira sólida na arbitragem, deixou uma marca indelével e marcou gerações. O seu estilo autoritário e a forma como impunha respeito nas quatro linhas ganharam a admiração de jogadores, treinadores e dirigentes ao longo dos anos”.

O árbitro nasceu em Beja, há 73 anos, e apitou pela primeira vez na 1.ª Divisão em 1978/79. De acordo com o “Zerozero”, Veiga Trigo apitou mais de 150 jogos no escalão principal do futebol português.

O antigo árbitro terá sofrido um acidente vascular cerebral.