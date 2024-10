Carvalhal. Braga “ao melhor nível” pode vencer Olympiacos

Carlos Carvalhal diz que só um Sp. Braga "ao seu melhor nível" pode vencer no terreno dos gregos do Olympiacos, na segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.

"Respeitamos muito o Olympiacos, sabemos quais são os seus pontos fortes, como eles sabem os nossos, teremos fragilidades e o Olympiacos também, como todas as equipas do mundo e amanhã [quinta-feira] vamos esgrimir argumentos para poder vencer", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão, na Grécia.

O Sp. Braga venceu, na passada quinta-feira, em casa, os israelitas do Maccabi Telaviv (2-1), na primeira jornada da prova e, no domingo, visita o Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, na oitava ronda da I Liga portuguesa, mas Carlos Carvalhal garante pensar apenas no jogo com os gregos.

"Se dissesse que já estava a pensar no jogo seguinte, seria um grande desrespeito para com o Olympiacos e o Olympiacos é um grande clube. Independentemente de quem vier a seguir, o foco está apenas e só no Olympiacos, até pelo respeito, pela história e por ser o detentor da Liga Conferência", disse.

O treinador dos minhotos lembrou a curta passagem pelo Olympiacos na segunda metade da época passada e falou em "sentimento de gratidão" para com o clube grego, frisando também o "ambiente especial" que se vive no estádio da equipa do Pireu.

"É dos ambientes em que os jogadores de futebol gostam de jogar, é realmente especial, e estamos ansiosos que o jogo comece, porque queremos muito jogar este jogo e vamos jogar para ganhar", avançou.

Ao lado do treinador, André Horta, que jogou na época passada no Olympiacos por empréstimo dos bracarenses, tendo ajudado a conquistar o primeiro troféu europeu da história dos helénicos, recordou a passagem pelo clube e os antigos companheiros.

"Durante 90 minutos, as amizades vão ter que ficar de lado e vamos procurar ganhar o jogo. [...] É um sentimento muito especial, parece que não passou tempo nenhum, foram três meses que passaram muito rápido e que foi ontem que fiz aqui o meu último jogo, que por acaso foi uma vitória com dois golos meus. Oxalá amanhã [quinta-feira] aconteça o mesmo resultado, mas para nós e também com dois golos meus" desejou.

O médio português garantiu que os jogadores minhotos estão focados na própria equipa e revelou estarem perfeitamente alinhados com a forma como o adversário joga.

"Hoje em dia não há grandes segredos entre as equipas, sabemos que o 'mister' [José Luís] Mendilibar gosta de pressionar, tem uma ideia bem definida tanto a defender como a atacar, sabendo que vai defrontar uma equipa com muita qualidade como a do Sp. Braga", disse.

Sp. Braga e Olympiacos defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Georgios Karaiskakis, no Pireu, na Grécia, em jogo que será arbitrado pelo polaco Damian Sylwestrzak.