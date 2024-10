Direção do Coimbrões demite-se após invasão de adeptos no treino

A direção do Coimbrões demitiu-se após um treino na noite de segunda-feira ter sido invado por adeptos, que agrediram elementos do "staff" do clube de Vila Nova de Gaia.

O recém-promovido ao Campeonato de Portugal vive momentos difíceis na época. Perdeu uma grande parte do plantel que conquistou a "dobradinha" do campeonato distrital da AF Porto e viu o treinador a demitir-se na semana da estreia na liga.

Até ao momento, o clube gaiense caiu da Taça e perdeu quatro dos cinco jogos no Campeonato de Portuga. No treino que se seguiu à derrota com o Beira-Mar, no último fim-de-semana, os adeptos invadiram o treino e agrediram elementos da equipa técnica. As imagens foram dviulgadas pelo jornal "O Gaiense" e explicadas pelo presidente André Moreira ao "Maisfutebol".

"Um grupo de pessoas entrou no relvado e entrou por vias que não deviam ter entrado, com agressividade. O objetivo deles era o treinador, mas o Kaby não os deixou entrar e viraram-se para ele. Os outros defenderam-no. Quando as pessoas têm este tipo de atitudes não há razão que lhes valha. Se houve quem tenha responsabilidades indiretas nisto, já não me compete averiguar. Mas isto não é de agora e foi o culminar", disse.

André Moreira lidera o clube há três anos e destaca o trabalho feito: "É o fim de ciclo, que apareçam outras pessoas capazes de nos substituir. O que mais se fala é a subida de divisão e ganhar a Taça da AF Porto, mas antes disso também nos apurámos para a subida de divisão. Há um melhoramento intenso das infraestruturas do clube e um pagamento de 50% da dívida que herdámos".

Na próxima jornada, o Coimbrões recebe o Leça FC, que já se manifestou disponível para adiar o encontro.