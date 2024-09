Benfica vinga a Supertaça e vence o Sporting em Alvalade

O Benfica foi até Alvalade vencer o Sporting, por 2-0, na 4.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol feminino.

As águias vingaram a derrota do início da temporada quando o Sporting conquistou a Supertaça, por 2-1.

Com 6.490 espectadores nas bancadas de Alvalade, o Benfica abriu o marcador aos 34 minutos de jogo por Cristina Martín-Prieto, que se viu isolada na cara da guarda-redes Hannah Seabert e não vacilou. O golo da tranquilidade surgiu já na segunda parte, aos 48, por Nycole Raysla, numa grande jogada individual.



As duas equipas vinham de derrotas que implicaram a eliminação da Liga dos Campeões.

O Benfica sobe à liderança isolada do campeonato com 12 pontos, correspondente às quatro vitórias em igual número de jogos. Já o Sporting fica no terceiro lugar e perde pela primeira vez no campeonato.