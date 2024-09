Gonzalo Garcia. “Quando perdes 4-0 não podes estar contente”

O treinador do Arouca, Gonzalo García, considera que a derrota no Dragão é demasiado pesada.

A partida

"Sinto que estivemos bem, mostrámos personalidade na primeira parte, fizemos as coisas bem. Tornamos as coisas difíceis para o FC Porto. Com a expulsão, eles começaram fortes. Tínhamos falado que era importante não sofrer golo a abrir, mas eles marcaram rápido”

Devia ter reforçado a defesa com o Chico Lamba?

"Sinto que com duas linhas de 4 deveríamos ser capazes de defender, Nas primeiras ações, a bola cai na área, chutam, há um ressalto e vai para dentro... difícil saber o que acontecia se tivesse mudado"

"Quando perdes 4-0 não podes estar contente, mas sinto que tínhamos o jogo controlado, dentro do que é possível. A equipa jogou com muita personalidade, sem medo de ter a bola, organizada na defesa e ataque... estou triste porque sofremos um castigo na segunda parte que não merecíamos"



Substituições

"Não fazia sentido continuarem em campo. Quando sofremos um golo rápido tivemos que mudar de ideias. O David estava cansado, o Ivo também, não fazia sentido continuarem."