Estrela derrota Moreirense e estreia-se a vencer no campeonato

O Estrela da Amadora conquistou a primeira vitória na I Liga, ao vencer na receção ao Moreirense por 2-1, em jogo da sétima jornada da prova.

Os amadorenses, que tinham conquistado apenas dois pontos nas seis primeiras rondas, fruto de dois empates, chegaram aos 20 minutos já a vencer por 2-0, com golos de Bucca (dois minutos) e de Kikas (20), tendo o Moreirense, que somou o quarto encontro consecutivo sem vencer, ainda reduzido por Ismael, aos 82.

Com esta vitória, o Estrela chega provisoriamente ao 16.º lugar, com os mesmos cinco pontos do 15.º, o Boavista, enquanto o Moreirense é para já oitavo, com oito.

Veja o resumo da partida: