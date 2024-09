Casa Pia empata Guimarães

O Casa Pia e o Vitória Guimarães empataram 1-1, em encontro da sétima jornada da I Liga entre duas equipas situadas na metade de cima da tabela.

A equipa casapiana, que somou o quarto encontro consecutivo sem perder, adiantou-se já na fase final da primeira parte, através de Cassiano, na conversão de uma grande penalidade, aos 39 minutos, vantagem anulada no arranque da segunda metade pelo Vitória, que somou o segundo jogo sem vencer, com um golo de João Goulart na própria baliza, aos 49.

Com este empate, o Casa Pia sobe para já ao oitavo lugar, com oito pontos, enquanto os vitorianos estão no quarto posto, com os mesmos 13 pontos do Benfica, terceiro e que ainda hoje recebe o Gil Vicente.

Veja o resumo da partida: