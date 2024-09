Arouca espera “jogo difícil” depois da derrota do FC Porto na Europa

O treinador do Arouca está à espera de um jogo difícil, frente ao FC Porto, na sétima jornada da I Liga de futebol, depois da derrota dos dragões na Liga Europa, em casa do Bodo/Glimt.

Gonzalo García acredita que os portistas vão apresentar uma equipa mais parecida com a que jogou no último encontro do campeonato, frente ao Vitória de Guimarães, do que com a apresentada frente aos noruegueses.

"Espera-nos um jogo difícil, porque o FC Porto está em festa de aniversário, joga em casa e nunca é bom defrontar um 'grande' depois de este ter perdido. Mas o Arouca conseguiu bons resultados frente a esses clubes na época passada e vamos tentar fazer o mesmo", começou por referir.

O técnico do Arouca não quer alterar a forma de jogo da sua equipa, apesar de estar ciente da pressão que será exercida.

"Pelo lado do FC Porto, sinto que há alguns jogadores, que estiveram ausentes na Noruega, e que vão fazer parte das opções frente ao Arouca. Sabemos que seremos agressivamente pressionados, tal como fomos frente ao Sporting, onde faltou-nos alguma tranquilidade", avaliou.

Ainda assim, o Arouca vai tentar fazer o seu jogo, prometeu o treinador.

"Desenvolver a nossa ideia, que nunca é só defender. Não vamos procurar meter a bola longe, porque sei que se o fizermos ela volta muito rápido. Logo, a melhor solução é dar seguimento ao nosso processo, sabendo que frente a estas equipas tens de fazer todas as coisas sempre bem, porque basta um momento para o jogo mudar por completo", acrescentou.

Gonzalo García abordou ainda a questão das ausências por lesão, que condicionam, de alguma forma, o seu trabalho enquanto treinador.

"O leque de lesionados é grande, mas também tem muita influência os jogadores que saíram e os que chegaram há pouco. Ficaria alarmado se o quadro clínico fosse resultante dos nossos métodos de trabalho ou do estado do relvado. Mas a verdade é que a maioria dos problemas já vieram com eles. Temos de nos adaptar", esclareceu.

O Arouca, 13.º com seis pontos, joga este domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão, com o FC Porto, segundo classificado, com 15, numa partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por André Narciso, da Associação de Setúbal.