Nota 4 para João Gonçalves. “Não há infração de Catamo”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a João Gonçalves, árbitro do Estoril - Sporting, partida da jornada 7 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que a “arbitragem foi positiva”.

Na primeira parte, destaque para o minuto 35 quando faltou um amarelo por mostrar por mão na cara de Nuno Santos.

De resto, só boas decisões: uma bola bateu na mão, mas o remate foi muito perto e o braço está em posição natural. “Bem decidido”.

No primeiro golo do Sporting, Wagner fica no chão, mas “não há infração de Catamo”. “Boa decisão”.

Por isso, nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Estoril por 3-0.